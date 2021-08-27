читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эпидемиологи рассказали о стоматологическом заболевании, которое довольно серьёзно увеличивает риск смерти от коронавируса. Об этом сообщает издание Sayidy из Саудовской Аравии.

Речь идёт о пародонтите, точнее, о его запущенной форме. Как было заявлено, это заболевание почти в три раза повышает риск умереть от COVID-19. Кроме того, если пациент имеет пародонтит, то риск помещения его в отделение интенсивной терапии заметно возрастает.

Объясняется это тем, что пародонтит приводит к цитокиновому шторму. Начинает вырабатываться слишком большое количество иммунокомпетентных клеток. Когда они начинают проникать в лёгкие, происходит значительное ухудшение состояния пациента, которое начинает напоминать симптомы сепсиса. У пациента может начаться затруднённое дыхание и после этого есть риск развития тяжёлой пневмонии и в дальнейшем смерти.

Недавно мы сообщали о том, что учёные обнаружили антитело, которое защищает от всех вариантов коронавируса. Это возможно благодаря тому, что антитело присоединяется к той части белка вируса, которая не изменяется.

Вам может понравиться

Врач рассказала, как повлияет вакцина на человека, заболевшего коронавирусом

Диктор биологических наук и профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью радио Sputnik рассказала, что будет, если поставить вакцину от COVID-19 пациенту, который уже заболел инфекцией.
  • Анна
  • 27.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 августа – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 27 августа – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 августа – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 августа – небольшой дождь, до 21 °C | Королев: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Подольск: погода, 27 августа – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 27 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C |