Эпидемиологи рассказали о стоматологическом заболевании, которое довольно серьёзно увеличивает риск смерти от коронавируса. Об этом сообщает издание Sayidy из Саудовской Аравии.

Речь идёт о пародонтите, точнее, о его запущенной форме. Как было заявлено, это заболевание почти в три раза повышает риск умереть от COVID-19. Кроме того, если пациент имеет пародонтит, то риск помещения его в отделение интенсивной терапии заметно возрастает.

Объясняется это тем, что пародонтит приводит к цитокиновому шторму. Начинает вырабатываться слишком большое количество иммунокомпетентных клеток. Когда они начинают проникать в лёгкие, происходит значительное ухудшение состояния пациента, которое начинает напоминать симптомы сепсиса. У пациента может начаться затруднённое дыхание и после этого есть риск развития тяжёлой пневмонии и в дальнейшем смерти.

Недавно мы сообщали о том, что учёные обнаружили антитело, которое защищает от всех вариантов коронавируса. Это возможно благодаря тому, что антитело присоединяется к той части белка вируса, которая не изменяется.