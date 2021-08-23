Американские исследователи обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные в настоящее время мутации коронавируса.

Найти антитело удалось во время проведения опытов на мышах. Как сообщается, было исследовано 43 образца. Среди них были определены 9 наиболее мощных нейтрализующих частиц, которые использовались в тестировании на мышах. Среди этих 9 частиц учёные нашли наиболее эффективные.

Оказалось, что частица SARS2-38 способна бороться как с самыми распространёнными штаммами коронавируса, так и с редкими мутациями. Происходит это за счёт того, что антитело присоединяется к той части белка вируса, которая не изменяется. Кроме того, указывается, что антитело имеет высокую способность нейтрализовать вирус даже при низкой концентрации.

Недавно специалисты рассказали, как долго антитела к коронавирусу остаются эффективными. Согласно результатам исследования, антитела остаются стабильными даже спустя семь месяцев после заражения.