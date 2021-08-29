Главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о том, чем отличаются антитела у тех, кто переболел COVID-19, и тех, кто поставил вакцину.

Согласно её заявлению, иммунитет у людей, которые переболели коронавирусом полноценно, является более сильным. Также он лучше защищает от нового заражения инфекцией. Специалист объяснила это тем, что в случае, когда человек болел коронавирусом, то в нём был живой вирус, который вызывал определённые осложнения.

Но она отмечает, что не стоит пытаться заполучить иммунитет таким образом, так как заболевание может привести к тяжёлым осложнениям. Вакцинация является наиболее эффективным и безопасным способом получить иммунитет и снизить вероятность заболевания, кроме того, ответ со стороны антител в этом случае меньше.

Недавно специалисты рассказали, что будет, если заразившийся коронавирусом человек поставит вакцину. Отмечается, что тяжёлых последствий быть не должно, но перед вакцинаций стоит сдать ПЦР-тест.