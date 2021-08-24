В провинции Афганистана Панджшер до сих пор сопротивлялись «Талибану» (запрещённая в России террористическая организация), но, как стало известно, теперь повстанцы готовятся сдаваться.

Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на собственный источник среди лидеров повстанцев. Как было заявлено, провинция больше не может биться с талибами, так как у них превосходящие силы и опытные бойцы, а у сил сопротивления нет международной поддержки. The Telegraph сообщает, что в настоящее время повстанцы ищут способ сдаться так, чтобы сохранить своё честное имя.

Панджшер является центром сопротивления талибам с 17 августа. 22 августа талибы заявили руководству сил сопротивления о том, что им даётся 4 часа, чтобы сдаться. Сопротивление не отреагировало, и 23 августа заявлялось, что талибы начали осаду провинции.

О том, что к силам сопротивления были отправлены передовые отряды талибов, мы сообщали недавно. Отмечается, что талибы направились к провинции с двух сторон.