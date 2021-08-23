В издании «Военное обозрение» заявили, что «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) выдвинул свои передовые отряды в Панджшерское ущелье, где находятся подразделения FANR, сопротивляющиеся боевикам.

Силы сопротивления возглавляет Ахмад Масуд. Ранее группировка выдвинула им ультиматум, срок которого недавно истек. Теперь она готовится к штурму данного района, который обладает большим стратегическим значением, так как соединяет юг и север Афганистана. На его территории расположена трасса, которая соединяет Кундуз с Кабулом.

Начали появляться сведения о первых столкновениях между военными из FANR с боевиками. Первые контролируют ключевые высоты, а вторыми лучше оснащены и имеют превосходство в численности. Указывается, что силы террористов движутся к Панджшеру с двух сторон – была замечена колонна из множества пикапов с оружием.