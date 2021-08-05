Украинский полковник Олег Гончарук, принимавший участие в вооруженном столкновении на территории самопровозглашенной ДНР, стал фигурантом уголовного дела в России. Он обвиняется в жестком обращении с мирным населением Донбасса.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщает, что полковник командовал обстрелами сразу двух населенных пунктов на территории восточного региона Украины. В результате его действий погибли как минимум два мирных жителя.

Инцидент произошел 2 августа текущего года. По версии следствия, именно Гончарук принимал участие в гранатометном обстреле села Коминтерново в Донецкой республике. В результате стрельбы под удар попали 58-летний мужчина и 57-летняя женщина. Позже они скончались от тяжелых ранений осколками гранат.