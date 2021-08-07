В 80-х годах в Советском Союзе было разработано два прототипа танков, оснащенных лазерными системами 1К17 «Сжатие», сообщает американский портал Sandboxx. Авторы публикации поясняют, что лазер был нужен для «ослепления» техники и транспортных средств потенциального противника, а также для выведения из строя оборудования для нацеливания ракет.

Довольно громоздкие лазерные установки должны были поражать оптические и электронные датчики, отвечающие за наведение ракет на цель, благодаря чему снижалась точность атак противника. Кроме того, их планировали использовать для уничтожения тяжелой бронетехники.

В качестве платформы для новой системы советские конструкторы выбрали самоходную гаубицу «Мста-С». В лазерной установке предусмотрели 12 каналов, каждый из которых мог наносить удары лазерными лучами, используя собственную систему наведения.

Прототипы успешно прошли все тесты, однако на вооружение армии РФ они так и не поступили. Развал Советского Союза привел к затяжному экономическому кризису и стране было просто не до создания нового оружия, которое к тому же обходилось довольно дорого.