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Побывавший в Нью-Йорке военный репортёр Игорь Ротарь рассказал, как русские мигранты совершают в США аферы.

Репортёр побывал в районе Брайтон-Бич, где проживает немало русских мигрантов. Как заявил Ротарь, здесь «отдаёт замшелым советским душком». В качестве примера он сообщил об однокласснице, проживающей в скромной даже по меркам России квартире. Ей выплачивают пособие по безработице, однако она работает – тайно и за наличные, что позволяет ей обходить налоги.

Эта девушка «осуществляет уход» за престарелой матерью, за что также получает пособие. В действительности же матери помощь не нужна. Другие же мигранты из России зачастую инсценируют ДТП застрахованных машин, за что получают немалую компенсацию. Также у некоторых мигрантов русские врачи обнаруживают «заболевания».

Некоторые семейные пары осуществляют фиктивный развод, и получают вторую льготную квартиру. Её они сдают в аренду по цене рынка.

Недавно россиянин, переехавший в Люксембург, рассказал, какая проблема стала для его семьи наиболее серьезной. По его словам, это языковой барьер, кроме того, для окончания школы его детям надо и вовсе изучить четыре языка.

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