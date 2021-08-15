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Блогер из России рассказал об экономической ситуации на Украине со слов своего друга, живущего в Одессе. Статью блогер опубликовал на своём канале в «Яндекс. Дзен».

Общаясь со своим другом, он пришёл к выводу, что ситуация на Украине далеко не лучшая. Так, средняя зарплата простых жителей Одессы составляет около 20 тысяч рублей. Жена приятеля получает примерно в полтора раза меньше, так как она работает в госучреждении. Цены же при этом достаточно высокие. Так, мясо можно купить за 450 рублей за килограмм, мучные изделия стоят около 45 рублей, помидоры и огурцы – 30-45 рублей за килограмм. Постоянно растут цены на воду, электричество, газ.

Кроме того, в Одессе немало русскоязычных жителей и после принятия закона о русском языке все они оказались в трудном положении. Согласно закону, все должностные лица и сотрудники предприятия должны говорить исключительно на украинском языке. Это же касается и школ, и детских садов.

Недавно в Одесской области водитель маршрутки, который отказался бесплатно везти участника боевых действий на Донбассе, стал объектом мести со стороны неонацистов. Как сообщается, толпа радикальных активистов провела с ним беседу, а затем облила зеленкой.

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