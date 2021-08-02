Андрей Кортунов и Иван Тимофеев, военные эксперты из РФ, в рамках беседы с журналистами РИА «Новости» прокомментировали информацию о выходе США из ДРСМД.

Сегодня, 2 августа, исполнилось ровно два года с момента прекращения действия договора РСМД, заключенного между Соединенными Штатами и Советским Союзом около 34 лет назад. Согласно словам Кортунова, это соглашение позволило создать более стабильную, предсказуемую и надежную обстановку на планете. Его разрушение привело к потере подобного мира. Восстановить все это будет крайне сложно.

По мнению Тимофеева, выход американцев не имеет никаких краткосрочных последствий, но если взять более длительный период времени, то их действия окажут отрицательное влияние на безопасность в мире. Он отметил, что Россия уже выступила с альтернативой, предлагая не размещать ракеты малой и средней дальности в Европе, но никаких соглашений пока что заключить не удалось.