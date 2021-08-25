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В горах Таджикистана состоялись учения военнослужащих России. Об этом рассказала пресс-служба ЦВО.

Как сообщается, в этих учениях принимали участие экипажи вертолётов Ми-8МТВ5-1 и Ми-24 авиагруппы 201-й российской базы, которая является самой крупной базой за пределами России. Пилотам предстояло отработать действия во время проведения взлёта и посадки на необорудованные площадки, а также провести манёвры пилотирования в горных ущельях.

Также сообщается, что были отработаны вертолётные засады в районе полигона «Ляур». Во время этих манёвров были применены условные пуски неуправляемых ракет. Кроме того, военные отработали уход из-под атаки переносных ЗРК. Отмечается, что манёвры проводились не только днём, но и ночью, в различных погодных условиях.

Ранее мы сообщали о том, что в Кургане прошли совместные учения войск России и Таджикистана. Кроме того, участие приняли военнослужащие из Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.

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