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В Кургане прошли совместные учения войск России и Таджикистана. Управление ФСБ по Тюменской и Курганской областям сообщает, что в маневрах приняли участие также военнослужащие из Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.

Участники маневров отработали взаимодействие пограничных служб стран СНГ, а также провели учения со стрельбами и десантированием с вертолетов на тросах. В тренировках была задействована боевая техника и ударно-разведывательные дроны.

«Военнослужащие отработали вопросы межгосударственного взаимодействия пограничных и других ведомств – участников СНГ при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах», – сообщили в региональном УФСБ.

Маневры проводились на фоне обострения ситуации в Афганистане, а также на границах государств Средней Азии, которое началось сразу же после вывода войск РФ из страны.

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