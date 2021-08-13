В Кургане прошли совместные учения войск России и Таджикистана. Управление ФСБ по Тюменской и Курганской областям сообщает, что в маневрах приняли участие также военнослужащие из Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.

Участники маневров отработали взаимодействие пограничных служб стран СНГ, а также провели учения со стрельбами и десантированием с вертолетов на тросах. В тренировках была задействована боевая техника и ударно-разведывательные дроны.

«Военнослужащие отработали вопросы межгосударственного взаимодействия пограничных и других ведомств – участников СНГ при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах», – сообщили в региональном УФСБ.

Маневры проводились на фоне обострения ситуации в Афганистане, а также на границах государств Средней Азии, которое началось сразу же после вывода войск РФ из страны.