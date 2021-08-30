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Россияне в прошлом году стали меньше заключать сделок по покупке жилья в Испании. Об этом рассказало издание РБК.

Как отмечается, с 2010 по 2020 год россияне оформили более 35,2 тысячи таких сделок и вошли в десятку иностранцев, которые пожелали приобрести жильё в Испании. Но в 2020 году было заключено только 1,9 тысячи сделок – за 10 лет это является наиболее низким показателем. Из десятки покупателей россияне спустились на 11 место. Влияние на это оказала пандемия коронавируса.

Как правило, в 2020 году жилую недвижимость в Испании приобретали те россияне, которые являются резидентами страны. Также указывается, что они готовы потратить в среднем 2,1 тысячи евро за один квадратный метр, а граждане других стран – около 1,8 тысячи евро. Однако жители Германии, Швейцарии и Дании готовы отдать и 2,4-2,5 тысячи евро за квадратный метр.

Недавно мы сообщали о том, что жители испанской деревни Рибадеселла поставили иностранных туристов на место. Как отмечается, некоторые путешественники раскритиковали деревню, на что им предложили уехать.

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