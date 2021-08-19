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Испанская деревня Рибадеселла привлекает внимание многих туристов из-за рубежа. Однако они часто жалуются на не дающих спать петухов и кучи навоза прямо на дорогах. Местные жители заявляют, что у отдыхающих имеется только два выхода – уехать в другое место либо начинать свыкаться с деревенскими реалиями.

«У нас есть: колокольни, которые регулярно звонят, петухи, кричащие по утрам, скот с колокольчиками, который живет поблизости, тракторы, принадлежащие фермерам, и асфальтированные дороги, а не шоссе. Если вы не можете смириться с этим, возможно, вы не в правильном месте», – гласят плакаты, которые развешены по всему населенному пункту.

Мэр деревни Рамон Канал пояснил, что эти объявления появились после жалоб одной туристки, которая требовала что-то сделать с кричащими по утрам петухами. В результате было принято решение развесить плакаты.

На них также написано, что если отдыхающие усмирят гордыню и свыкнутся с коровами, ослами и петухами, то смогут отлично провести время и насладиться вкусной едой и шикарными природными видами.

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