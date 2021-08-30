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Российские туристы, которые путешествуют по регионам своей родной страны, рассказали о моментах, которые их больше всего раздражают. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса SuperJob.

В опросе приняли участие путешественники, посетившие самые популярные российские направления в течение трёх лет. Выяснилось, что наименее раздражающими регионами являются Калининградская область (45%), Дагестан (43%), Камчатка и Ставропольский край (42%).

Как правило, жалобы туристов вызывают неразвитая инфраструктура, цены, которые многие считают высокими, а также отношение со стороны местного населения. Кроме того, в Калининграде поводом для жалобы стали климат и насекомые, а в Дагестане отметили халатное отношение к природе. В Ставрополье же, как было заявлено, слишком много путешественников. В Краснодарском крае, согласно заявлению некоторых туристов, слишком много мусора.

В свою очередь, местные жители также часто остаются недовольны туристами. По их словам, путешественники невоспитанно себя ведут, мусорят, а также неуважительно относятся к коренному населению. В Дагестане также сообщили о том, что туристам следует одеваться более достойно, а в Крыму призвали не гулять в купальниках по улицам.

Недавно жители Крыма рассказали, как отличают российских и украинских путешественников. В частности, были отмечены траты на отдых и акцент.

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