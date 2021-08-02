Жители Крыма рассказали, какая разница есть между российскими и украинскими туристами.

Как было отмечено, на полуострове рады видеть людей вне зависимости от того, какого они возраста, пола, национальности, или какого вероисповедания придерживаются. Главное при этом – адекватное поведение туристов.

Туристы из Украины, как правило, приезжают в Крым на поездах, а россияне предпочитают самолёты. Есть разница и между финансовой обеспеченностью. Так, украинцы предпочитают брать жильё подешевле, еду готовят самостоятельно, а на пляж берут полотенца. Кроме того, в последнее время украинцы часто приезжают на машинах, и селятся в палатках на побережье моря. Россияне же селятся в дорогих отелях, арендуют лежанки, а есть предпочитают в кафе и ресторанах.

Также отмечается, что украинцы в основном говорят на русском языке, но с акцентом. Впрочем, относится это к жителям западных регионов или деревень Украины.

Ранее мы сообщали о том, что отношения между российскими и украинскими туристами в Турции начали налаживаться. В разговорах многие предпочитают не упоминать политику, так как уже устали от постоянных конфликтов.