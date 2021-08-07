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Россия испытывает гордость за своих программистов и старается создать для них максимально комфортные условия, заявил глава государства Владимир Путин. Он также отметил, что власти страны намерены и в будущем поддерживать все существующие и вновь появляющиеся сегменты информационных технологий.

«Это то, чем мы гордимся, и то, чего у нас не хватает. Потому что наши программисты работают в основном в ведущих западных компаниях, а они должны, конечно, работать здесь, мы должны создавать им условия, мы стараемся это и сделать», — цитирует президента информационное агентство ТАСС.

Российский лидер заявил, что страна должна возродить собственную микроэлектронику, а также поддерживать развитие IT-сектора. Особенно в крупных компаниях, которые способны выпускать продукцию как для внутреннего, так и для внешнего рынка. Речь идет о самых различных сферах деятельности, в том числе и об оборонном направлении.

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