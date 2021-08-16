Издание «Свободная пресса» опубликовало статью американского политика и публициста Патрика Джозефа Бьюкенена, который задался вопросом, становится ли Америка несостоятельным государством.

Журналист отмечает, что в этом столетии США ни разу не выиграли ни одной войны, которые сами же и развязали – ни в Афганистане, ни в Ираке, ни в Сирии, ни в Йемене, ни в Ливии. На этом фоне США всё ещё дают обещания Тайваню о военной помощи в случае вторжения Китая. Хотя ещё в 1972 году в США заявляли, что Тайвань является частью Китая. Кроме того, масштабные учения показали, что победить Китай Америка не сможет.

Также Бьюкенен отмечает, что в США идёт четвёртая волна коронавируса и каждый день в стране фиксируется 100 тысяч новых случаев заражения. За прошлый год в стране скончалось 93 тысячи человек от злоупотребления наркотиками, что больше, чем за всё время Вьетнамской войны. Кроме того, в американских городах растут показатели убийств и расстрелов, полиция же при этом подвергается нападкам.

Торговый дефицит США достигает около триллиона долларов ежегодно. Также только в этом году было совершено более 1,8 миллиона арестов за незаконное пресечение южной границы.

Таким образом, как заявляет журналист, Байден не справляется со своими обязанностями и американцы уже не решают, кто войдёт в их национальный дом. Учитывая все эти факторы, Бьюкенен указывает, что это описание несостоятельного государства.

Ранее эксперт Игорь Коротченко заявил, что ситуация с Афганистаном является оглушительным военно-политическим фиаско США. Он указал на то, что за 20 лет в Афганистане американцы не смогли создать дееспособное правительство и национальную армию.