Принца Эндрю уже давно обвиняют в изнасиловании, но королевская семья его всегда поддерживала.

Как сообщается, одна из жертв Джеффри Эпштейна, Вирджиния Роберт Джуффре, уже несколько лет пытается доказать причастность принца Эндрю к изнасилованиям. В свою очередь, он всегда опровергал эти обвинения, и даже заявил, что не помнит, чтобы когда-либо пересекался с Вирджинией. Королевская семья по поводу этого скандала хранит молчание.

Недавно инсайдеры узнали, что думает по поводу этой ситуации старший брат принца Эндрю принц Чарльз. Как сообщается, он любит своего брата и сочувствует тому, что ему приходится пережить. Но, как он считает, в будущем после этого скандала принц Эндрю не сможет вернуться к общественной жизни.

В настоящее время принц Эндрю пребывает в замке Балморал вместе со своей бывшей женой и младшей дочерью. Сообщается, что они думают над стратегией поведения. Ожидается прибытие и других членов королевской семьи.

Недавно в скандальной ситуации оказался супруг принцессы Евгении – его заметили на яхте в компании полуобнажённых моделей. Ситуацию он не прокомментировал.