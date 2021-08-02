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Супруга внучки Елизаветы II принцессы Евгении подозревают в совершении измены.

В Сети оказались фото, на которых Джек Бруксбэнк запечатлён на яхте вместе с несколькими полуобнажёнными девушками. Отмечается, что Бруксбэнк отправился в Италию по рабочим делам, а Евгения осталась с маленьким сыном и не смогла сопровождать супруга. В итоге он, вероятно, решил как следует отдохнуть.

Как отмечается, свадьба пары состоялась в 2018 году, а в отношениях они более десяти лет. У них родился ребёнок в начале 2021 года. Из-за фотографий многие поклонники беспокоятся, что дело может дойти до развода.

Среди присутствующих на яхте девушек журналисты опознали Рэйчел Залис – экс-редактор Glamour, а также моделей Марию Буччеллати и Эрику Пелосини, которая постоянно появлялась на палубе яхты топлесс.

Скандальную ситуацию Джек до сих пор не прокомментировал.

Ранее мы сообщали о том, что супруга актрисы из сериала “Великолепный век” Пелин Карахан подозревают в совершении махинаций. Ему грозит до 18 лет заключения.

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