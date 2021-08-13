Премьера фильма «Веном 2» была перенесена на три недели. Ранее премьера была назначена на 24 сентября, теперь же стало известно, что фильм выйдет 15 октября.

Однако это касается мировой премьеры. В России фильм должен был выйти в прокат 16 сентября, но новая дата премьеры ещё не сообщалась.

Отмечается, что это уже третий перенос мировой премьеры – изначально «Веном 2» должен был выйти в октябре прошлого года, затем показ был перенесён на июнь 2021 года, потом премьеру перенесли на сентябрь. Причиной переносов является пандемия коронавируса, кроме того, в последнее время зафиксирован рост случаев заболевания COVID-19.

В связи с этим многие зрители опасаются смотреть фильмы в кинотеатрах, а из-за этого, в свою очередь, голливудские студии не хотят выпускать фильмы в прокат, опасаясь низкой прибыли. Отмечается, что по этой причине могут отложить и премьеру нового «Человека-паука», и из-за этого также не показывают трейлер фильма, который уже долгое время ждут фанаты.

Перенос “Венома 2” был довольно ожидаем – так, в трейлере, который вышел совсем недавно, не было указано даты премьеры. Из-за этого многие уже тогда заподозрили, что показ фильма перенесут.