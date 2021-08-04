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Представитель МакSим Маргарита Соколова заявила, что состояние певицы улучшилось и она идёт на поправку.

По словам Соколовой, МакSим вывели из медикаментозной комы, в которую она была погружена ещё 19 июня, так как организм не мог самостоятельно справиться с заболеванием. Отмечается, что у неё было подозрение на COVID-19, но тесты показали отрицательный результат. У МакSим было выявлено 40% поражение лёгких, её подключили к аппарату ИВЛ.

Соколова сообщила, что в настоящее время МакSим находится в сознании и отвечает на вопросы врачей. Её сильно пострадавшее правое лёгкое восстанавливается. Позже пиар-менеджер певицы Яна Богушевская подтвердила информацию, а также отметила, что МакSим дышит самостоятельно и её сняли с ИВЛ.

Недавно Маргарита Соколова напугала поклонников МакSим, опубликовав изображение иконы. Однако, как оказалось, в публикации Соколова рассказала о дне памяти великомученицы Марины Антиохийской.

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