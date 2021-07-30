Представитель МакSим Маргарита Соколова изрядно напугала поклонников певицы недавней публикацией.

Как сообщается, Соколова опубликовала в Instagram изображение иконы Марины Антиохийской. В публикации Соколова напомнила, что 30 июля верующие отмечают день памяти великомученицы. Однако некоторые подписчики, не прочитав текст публикации, решили, что икона имеет отношение к певице и испугались за её здоровье.

Так, МакSим долгое время находилась в медикаментозной коме. Лишь недавно её самочувствие начало улучшаться и певицу начали выводить из комы. Соколова ранее также заявляла, что не стоит верить публикациям СМИ насчёт состояния здоровья МакSим.

Публикация с иконой, как отметила Маргарита, не имеет никакого отношения к певице. Отвечая на прямой вопрос о её состоянии здоровья, Соколова заявила «Слава Богу». Таким образом, можно предположить, что здоровье МакSим идёт на поправку.

Недавно Сергей Шнуров посвятил стихотворение умершему Петру Мамонову и лежащей в коме певице МакSим. Он заявил, что сейчас блогеры в ожидании шокирующих событий, таких как смерть известных людей и за счёт этого они повышают свой рейтинг.