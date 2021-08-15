Правозащитник Владимир Чемерис в беседе с «Украина.ру» заявил, что на Украине в настоящее время даже хуже, чем во времена СССР.

Согласно его заявлению, когда 30 лет назад страна обрела независимость, люди питали надежду, что Украина станет в будущем демократическим государством. Ни у кого не было подозрений насчёт того, что этого не произойдёт.

Теперь же, как считает Чемерис, Украина стала весьма зависимой, больше, чем за все 30 лет независимости. Он отмечает, что страна теперь является сырьевым придатком дешевой рабочей силы для мирового капитализма.

Кроме того, нельзя считать, что Украина стала правовой страной – существующий режим можно назвать только авторитарным. Также Чемерис заявляет, что уже есть и тоталитарные тенденции, хуже, чем в СССР.

Недавно снайпер одного из украинских спецотрядов рассказал о помощи, которую они получают от США. По его словам, если помощь и есть, то до них она просто не доходит.