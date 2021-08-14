Никакой американской помощи в украинских подразделениях не наблюдается. Вполне вероятно, что командование ее получает и кому-то перепродают, поэтому до войск она не доходит, заявил снайпер одного из спецотрядов по имени Владислав. Он рассказал, что видел только около десяти винтовок Barrett M107A1, да пару «ржавых Хаммеров», выпущенных еще в 1990 году.

По мнению снайпера, американская помощь расходится по частным батальонам, главарями которых являются народные избранники. Намеревающиеся от этого народа и защищаться в случае очередной «революции».

Также он отметил, что полномасштабная война на Донбассе может начаться в любой момент времени, но в распоряжении ВСУ имеется только морально устаревшая советская техника. Она временами начинает дымиться так, что становится страшно. Особенно, если речь идет о вертолетах Ми-8. Ремонтировать технику никто не собирается, поэтому можно говорить о плачевном состоянии «второй армии в Европе».