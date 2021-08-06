Рядом с российским посольством в Японии пройдут антироссийские протестные выступления. Кроме того, они будут проведены у генеральных консульств в Осаке, Саппоро и Ниигате.

Посольство РФ в Токио распространило заявление, что протесты приурочены к 76-летию начала войны между Россией и Японией. Оно также призывает всех россиян, которые в настоящий момент находятся в упомянутых выше городах проявлять осторожность и бдительность.

Антироссийские митинги в последнее время превратились в традицию. В большинстве своем они проводятся во время каких-либо государственных японских праздников или значимых дат в истории.

Ранее бывший посол России в Японии предположил, что из-за ухудшения отношений между странами Токио может ввести санкции против РФ.