12 августа состоится всероссийская премьера отечественного фильма «Солнцепек» о событиях на юго-востоке Украины. Журналист и писатель, бывший участник донбасского ополчения Владлен Татарский у себя в блоге поделился ожиданиями от киноленты.

«Знаю, о чем фильм, знаю, что будет жестко», – написал он у себя в Telegram-канале.

По словам эксперта, он обязательно посетит премьеру и поделится своим мнением о картине.

«Вместе со всеми посмотрим и сделаем рецензию. В фильме снялись известные российские актёры, что вселяет веру в то, что диалоги будут на уровне», – добавил он.

Сюжет «Солнцепека» рассказывает о событиях 2014 года, когда в Донбассе начались боевые действия. Авторы фильма рассказали о судьбе людей и худшем периоде вооруженного конфликта, когда Луганск оказался в изоляции от всего мира и под обстрелом со стороны украинских военных.

В центре повествования киноленты — семья ветерана Афганистана, которая пыталась покинуть Луганск, но не смогла из-за закрытых границ. Мужчина уже видел войну и принципиально не намерен брать в руки оружие.

По словам авторов картины, им удалось максимально правдоподобно передать атмосферу событий, которые происходили в Донбассе весной и летом 2014 года.

Пользователи популярного сервиса «Кинопоиск» высоко оценили трейлер фильма, который уже набрал десятки тысяч просмотров. Они активно обсуждают предстоящую премьеру. Рейтинг ожидания киноленты в настоящее время составляет 92%.