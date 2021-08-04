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Пользователи Сети из Польши раскритиковали решение своего Минобороны о приобретении 260 танков Abrams у Соединенных Штатов. Они считают, что столь дорогая покупка наносит мощный удар по экономике государства.

«И вновь десятки миллиардов будут высосаны из нашей экономики в США. Ну, отлично!» — написал возмущенный комментарий пользователь с ником Adam.

Kijowski добавил, что эти деньги Польша могла бы потратить на развитие собственного подводного флота, но придется довольствоваться американскими танками.

Еще один пользователь под ником reksio напомнил российскую военную доктрину, которая подразумевает моментальное нанесение удара по центрам принятия решений агрессора в случае начала боевых действий против РФ.

«Так вот, я живу в Варшаве и прошу купить несколько десятков батарей Patriot для защиты от танков Abrams», – заявил он.

Напомним, что Польша заплатит за американские танки 6 миллиардов долларов. За эти деньги она получит 260 боевых машин, подготовку инфраструктуры для их хранения, а также обучение польских танкистов.

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