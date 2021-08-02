Россия и Германия постоянно заявляют, что «Северный поток-2» представляет собой чисто коммерческий проект, который не имеет ничего общего с политикой. Но они лгут, пишет польское издание wPolityce. Авторы публикации считают, что РФ и ФРГ вступили в сговор, чтобы получить полный контроль над поставками газа.

Так, Берлин надеется превратиться в крупнейший в Европе газовый хаб и как раз для этого ей необходим «Северный поток-2». С его помощью она сможет оказывать влияние на всю Европу, уверены журналисты.

Россия же сперва дала заработать «друзьям Путина», а теперь врет, что сохранит транзит через Украину. Между тем, СП-2 как раз и задумывался для того, чтобы обойти Киев стороной.

Кроме того, Россия получает дополнительный рычаг влияния на Белоруссию. Как только действие контракта между РФ и Польшей прекратится, Москва сможет полностью перекрыть подачу голубого топлива в Беларусь, что негативно скажется и на интересах Украины.