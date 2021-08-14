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Экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко уверена, что попытки Украины вступить в НАТО приведут к полному ее уничтожению. Она пояснила, что в настоящий момент страну от этого защищает только нейтралитет и внеблоковый статус.

По словам Бондаренко, как только Киев сделает первый шаг по направлению к Североатлантическому альянсу и откажется от этого самого статуса, страну просто разорвут в мелкие клочки. Которые будет контролироваться кем угодно, только не украинской столицей.

Напомним, что Украина отказалась от внеблокового статуса еще в 2014 году. В настоящий момент основами ее внешней политики являются стремление попасть в Евросоюз и НАТО, а также «противодействие российской агрессии». Кроме того, она является партером Североатлантического альянса с расширенными полномочиями.

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