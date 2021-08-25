Политолог Михаил Погребинский в интервью изданию «Взгляд» раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского на параде, который был проведён в честь Дня независимости страны.

Погребинский не отрицает, что многие люди положительно оценят поведение украинского президента, но ему оно кажется отвратительным. Он отметил самолюбование Зеленского, оказавшегося в центре внимания. Кроме того, ещё одной причиной для подобного мнения стали оскорбительные намеки Зеленского в адрес РФ и в этом отношении он, как заявил политолог, повторяет Петра Порошенко.

Также Погребинский заявил, что Зеленский следует курсу другого экс-главы страны – Виктора Ющенко, который говорил про тысячелетнюю историю Украины и величие украинцев. Похожие небылицы сейчас начинает рассказывать и Зеленский.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что остался в разочаровании из-за того, что главы западных стран не приехали на “Крымскую платформу”. Вместо себя они послали своих министров.