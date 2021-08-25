Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Политолог Михаил Погребинский в интервью изданию «Взгляд» раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского на параде, который был проведён в честь Дня независимости страны.

Погребинский не отрицает, что многие люди положительно оценят поведение украинского президента, но ему оно кажется отвратительным. Он отметил самолюбование Зеленского, оказавшегося в центре внимания. Кроме того, ещё одной причиной для подобного мнения стали оскорбительные намеки Зеленского в адрес РФ и в этом отношении он, как заявил политолог, повторяет Петра Порошенко.

Также Погребинский заявил, что Зеленский следует курсу другого экс-главы страны – Виктора Ющенко, который говорил про тысячелетнюю историю Украины и величие украинцев. Похожие небылицы сейчас начинает рассказывать и Зеленский.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что остался в разочаровании из-за того, что главы западных стран не приехали на “Крымскую платформу”. Вместо себя они послали своих министров.

Вам может понравиться

Лавров рассказал об успешном взаимодействии России и Венгрии в борьбе с пандемией коронавируса

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с венгерским изданием Magyar Nemzet сообщил об успешном сотрудничестве России и Венгрии в борьбе против коронавируса. Как заявил Лавров, в настоящее время среди
  • Анна
  • 23.08.2021
  • читать 1 минуту

“Калашников” изготовил первую партию опытных образцов автоматов для пилотов АМ-17

Концерн «Калашников» изготовил первую партию малогабаритных автоматов АМ-17, предназначенных специально для летчиков. Они помещаются в обычный ранец пилота, обладает небольшими габаритами и весом. Автомат, по словам представителя компании, можно удобно

У границ Сирии российские истребители жестко перехватили американский самолет-разведчик

Российские ВКС довольно жестко прервали разведывательную миссию США у побережья Сирии, пишет портал Avia.Pro. Авторы публикации, ссылающиеся на сайт Syrian Arab Army News уточняют, что речь идет о самолете P-8A
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – пасмурно, до 14 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 26 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 18 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C |