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Владимир Зеленский, украинский лидер, разочаровался в Западе из-за его позиции по Крыму, обвинив зарубежных лидеров в страхе перед РФ.

Причиной его обвинений стала «Крымская платформа», на которую не стали приезжать президенты и главы правительств иностранных государств, послав вместо себя министров или менее высокопоставленных чиновников. Например, изначально Британия собиралась отправить своего главу Минобороны, но затем направила лишь представителя МИД по делам ЕС. США прислали руководителя Минэнерго, а Франция – министра торговли.

По мнению Сергея Цекова, российского сенатора, крупные державы не стали принимать участие в данном форуме, так как понимают, что он ни к чему не приведет и является лишь «пустой говорильней» для второстепенных политиков. Владимир Корнилов, политолог из РФ, добавил, что кто бы ни посетил данный саммит, они осознают, что вопрос о принадлежности полуострова уже давно решен.

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