читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты сделали все возможное для победы движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане. После своего постыдного бегства они оставили в стране огромное множество техники и оружия, которыми практически сразу завладели боевики.

Кроме того, заботливые американцы не забыли снабдить талибов вертолетами UH-60 Black Hawk, одна единица которых стоит 6 миллионов долларов. Эти винтокрылые машины способны оказывать огневую поддержку сухопутных войск с воздуха, а также перевозить 11 полностью экипированных бойцов.

Британское издание Daily Mail пишет, что благодаря США у талибов появилась собственная авиация. Америка 20 лет вкладывала миллиарды долларов, чтобы выучить и вооружить двухсоттысячную армию Афганистана, но боевики буквально за месяц вынудили правительственные войска сдаться, а ударные вертолеты и другую технику забрали себе абсолютно бесплатно.

Вам может понравиться

Учёные выяснили, когда у человека начинает снижаться скорость метаболизма

Американские специалисты определили четыре периода в жизни человека, когда метаболизм происходит с различной скоростью. В исследовании участвовало около 6600 человек, которым было от одной недели до 95 лет. Оказалось, что
  • Анна
  • 13.08.2021
  • читать 1 минуту

США с треском проиграли России и Китаю битву за ПРО

Соединенные Штаты гордятся своей системой противоракетной обороны и считают, что именно она позволит им одержать победу в ядерной войне с Россией. Ведь эффективная ПРО должна свести к минимуму ущерб, нанесенный

The National Interest: Украина потеряла военно-морской флот из-за России

Действия России в Крыму оставили Украину без военно-морского флота, считает эксперт издания The National Interest Себастьен Роблин. В своей публикации он пишет, что в настоящий момент в распоряжении Киева остался
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 августа – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 августа – переменная облачность, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Королев: погода, 16 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Подольск: погода, 16 августа – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 16 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C |