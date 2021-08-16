Соединенные Штаты сделали все возможное для победы движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Афганистане. После своего постыдного бегства они оставили в стране огромное множество техники и оружия, которыми практически сразу завладели боевики.

Кроме того, заботливые американцы не забыли снабдить талибов вертолетами UH-60 Black Hawk, одна единица которых стоит 6 миллионов долларов. Эти винтокрылые машины способны оказывать огневую поддержку сухопутных войск с воздуха, а также перевозить 11 полностью экипированных бойцов.

Британское издание Daily Mail пишет, что благодаря США у талибов появилась собственная авиация. Америка 20 лет вкладывала миллиарды долларов, чтобы выучить и вооружить двухсоттысячную армию Афганистана, но боевики буквально за месяц вынудили правительственные войска сдаться, а ударные вертолеты и другую технику забрали себе абсолютно бесплатно.