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Авторы издания Politico предположили, что в Германии после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ может произойти формирование трёхсторонней коалиции.

Так, авторы статьи провели анализ нескольких соцопросов, которые были проведены в Германии в августе. Выяснилось, что три партии имеют почти одинаковую поддержку населения. Речь идёт о Христианско-демократическом союзе (24% голосов избирателей), Социал-демократической партии Германии (20%), и партии «Союз 90 / Зеленые» (18%).

Выборы назначены на 26 сентября. Если ничего не изменится до этого срока, то после проведения выборов перед другими партиями встанет вопрос о возрождении трехстороннего союза. Всего авторы статьи рассмотрели несколько вариантов, но, как было отмечено, в любом из этих вариантов между партиями возникнут разногласия, на разрешение которых потребуется немало времени.

Чешский эксперт недавно предположил, какую политику будет проводить Германия в отношении России в будущем. По его мнению, ничего особо не измениться.

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