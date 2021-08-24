Эксперт в области политики безопасности Иоахим Краус заявил, что даже после ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель политика страны не сильно изменится. Об этом он рассказал в беседе с чешским изданием Lidovky.

Впрочем, он отмечает, что это будет зависеть от того, кто придёт к власти. Так, если канцлером будет выбран Армин Лашет, то Германия начнёт укреплять трансатлантический союз с США. Если же у власти будут представители партий «Зеленая», «Левая» или социал-демократов, то с США связи могут быть разорваны.

Но это касается отношений с Америкой. С Россией же изменений во взаимоотношениях быть не должно. Также Краус отмечает, что газопроводу «Северный поток-2» ничего не грозит, так как договоренность по нему уже достигнута.

Кроме того, Краус заявил, что дальнейшего укрепления сотрудничества между Германией и Россией, скорее всего, не будет. Он объяснил это тем, что Германия и так сильно сблизилась с Россией в ущерб интересам некоторых европейских стран, и дальнейшее сближение будет опасным.

Недавно немецкая журналистка прокомментировала встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель. По её словам, результат этой беседы является “отрезвляющим”.