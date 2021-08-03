В оборонном ведомстве РФ отметили, что подразделениям Северного флота удалось найти истребитель И-153 с останками пилота в озере. Он был сбит в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что самолет был обнаружен на дне безымянного водоема в рамках специальной поисковой миссии. В сообщении указывается, что из воды удалось поднять элементы кабины воздушного судна, силовую установку, личные вещи летчика, радиостанцию и бортовое оружие. Специалисты смогли определить номер истребителя. Оказалось, что он вылетел на боевое задание в октябре 1941 года и не возвратился на аэродром.

Самолет лежал на глубине в пятнадцать метров. В Минобороны России отмечают, что на данный момент времени эксперты пытаются определить личность летчика. Они проверяют архивную информацию. После этого планируется отыскать родственников погибшего. Ему обязательно воздадут должные почести, чтобы увековечить его имя.