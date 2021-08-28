читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Скандально известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что Украина, которая, как она считает, находится по сравнению с другими странами на значительно более высоком уровне, вынуждена опускаться до их уровня.

Согласно заявлению Ницой, украинцы – очень древняя нация, и они уже давно прошли высший этап духовного развития. Остальные страны находятся на стадии развития двухлетнего ребёнка, которые уверены, что всё только им и для них. Украина же, как считает писательница, понимает необходимость того, что нужно делиться, но остальные считают это слабостью.

Украина, как заявляет Ницой, несмотря на то, что сама является бедной страной, готова оказывать помощь остальным в том, что касается защиты независимости и благополучия. Рассчитывать на взаимность при этом ей не приходится. В итоге украинцам приходится опускаться до уровня остальных.

Недавно Лариса Ницой предложила переименовать русский язык в московский. Она объяснила это тем, что Россия «стырила» название русского языка.

Вам может понравиться

Американцы отдали талибам биометрические данные своих союзников из Афганистана

В руках талибов (представители радикального движения «Талибан» – террористической организации запрещенной в России) оказались биометрические данные граждан Афганистана, которые сотрудничали с американцами. Об это заявил конгрессмен Джим Бэнкс, представляющий Республиканскую

Журналистка Turkiye заявила, что Крым принадлежит татарам-тюркам

На волне обсуждений ситуации в Крыму, которую спровоцировала украинская «Крымская платформа», у полуострова образовался еще один номинальный «владелец». «Мы говорим: “Крым принадлежит татарам-тюркам», – написала журналистка Мерьем Айбике Синан, представляющая

The National Interest: Российский “Посейдон” уже сейчас нагоняет страх на США

Эксперт издания The National Interest Роберт Фарли рассказал о новом российском оружии, которое держит США в страхе. Он пояснил, что речь идет о беспилотнике «Посейдон» – единственном на планете виде
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 28 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 23 °C | Королев: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 28 августа – ясно, до 21 °C | Армавир: погода, 28 августа – ясно, до 30 °C |