Скандально известная украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой заявила, что Украина, которая, как она считает, находится по сравнению с другими странами на значительно более высоком уровне, вынуждена опускаться до их уровня.

Согласно заявлению Ницой, украинцы – очень древняя нация, и они уже давно прошли высший этап духовного развития. Остальные страны находятся на стадии развития двухлетнего ребёнка, которые уверены, что всё только им и для них. Украина же, как считает писательница, понимает необходимость того, что нужно делиться, но остальные считают это слабостью.

Украина, как заявляет Ницой, несмотря на то, что сама является бедной страной, готова оказывать помощь остальным в том, что касается защиты независимости и благополучия. Рассчитывать на взаимность при этом ей не приходится. В итоге украинцам приходится опускаться до уровня остальных.

Недавно Лариса Ницой предложила переименовать русский язык в московский. Она объяснила это тем, что Россия «стырила» название русского языка.