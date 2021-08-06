Украинская скандалистка Лариса Ницой, называющая себя детской писательницей обвинила Россию в том, что та «стырила» название русского языка. Она предложила отныне называть его «московским», а страну – «Московией», чтобы якобы восстановить «историческую справедливость».

По словам Ницой, жители Украины просто в силу привычки общаются на русском языке. На самом же деле он в стране абсолютно не нужен, так как у нее имеется свой собственный.

На Украине действует закон, обязывающий граждан во всех сферах деятельности говорить исключительно на украинском языке. Исключение составляет только домашний быт. Это требование законодательства регулярно провоцирует конфликты, которые далеко не всегда заканчиваются миром.

Лариса Ницой известна на Украине как ярый борец за украинский язык. Однажды она запустила горстью мелочи в лицо кассирши, которая разговаривала с ней на русском, а совсем недавно высказалась в том духе, что национальная сборная только из-за русского языка провалилась на Евро-2021 по футболу.