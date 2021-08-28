Экс-президент Украины Петр Порошенко уверен, что после вступления страны в НАТО и Евросоюз не следует ожидать возвращения к «колониальному статусу». Об этом Порошенко заявил в беседе с «Украинской правдой».

Согласно заявлению Порошенко, вступив в ЕС и НАТО, Украина будет иметь гарантии безопасности и сохранения территориальной целостности. В данной ситуации основной угрозой будет являться «российский агрессор», который намеревается расправиться с Украиной и всем украинским.

Причиной этого отношения России, по мнению политика, является то, что Москва не признаёт право Украины на отдельное существование. И лишь вступление страны в НАТО и ЕС приведёт к точке невозврата к колониальному статусу.

Ещё одной проблемой Украины Порошенко называет стремление решать свои внутренние проблемы быстро и просто. В итоге это приводит к разочарованию и поиску виновных.

Недавно в Великобритании рассказали об условии, которое Украина должна выполнить ради вступления в НАТО. Как сообщается, Украине необходимо организовать институциональную реформу в оборонной сфере.