Отец певицы Бритни Спирс Джеймс заявил, что его дочь необходимо поместить в психиатрическую больницу.

Как отмечается, Джеймс Спирс был опекуном своей дочери в течение 13-ти лет, но недавно ей удалось добиться, чтобы его сняли с должности её опекуна. Временным опекуном певицы была назначена Джоди Монтгомери.

Согласно заявлению Джеймса, принудительно отправить Бритни в больницу предложила Монтгомери. Она объяснила это тем, что та отказывается принимать необходимые ей лекарства, а также посещать врачей. Спирс считает, что его дочь выходит из-под контроля.

Однако сама Монтгомери, в свою очередь, сообщила, что инцидент был описан Джеймсом неверно, что он искажает факты в свою пользу и манипулирует с целью того, чтобы вновь отправить Бритни в психиатрическое учреждение.

Недавно мы сообщали, что Бритни Спирс впервые в жизни получила iPad. Она отметила, что её чувствует, что её жизнь меняется.