Американская певица Бритни Спирс недавно впервые в жизни получила iPad.

Как сообщается, с 2008 года певица находилась под опекунством её отца Джейми Спирса, который полностью контролировал её финансы, которые она зарабатывала, а также личную жизнь. Лишь этим летом Бритни получила разрешение на собственного адвоката, которым стал Мэттью Розенгарт. Он сумел добиться того, чтобы отец Бритни был отстранён от опекунства. Однако у него сохранился контроль над финансами певицы.

Бритни сообщила о приобретении iPad на своей странице в Instagram. По её словам, она очень взволновала и чувствует, что её жизнь меняется. Также она отметила, что такие планшеты были у её детей, а у неё нет – она всегда имела только маленький телефон.

Недавно мы сообщали о том, что певица МакSим, долгое время находившаяся в медикаментозной коме, пришла в сознание. Об этом сообщила её представитель Маргарита Соколова.