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Куат Ахметов, являющийся организатором националистических акций в Казахстане, высказался насчёт отношения жителей России к его соотечественникам.

Согласно его заявлению, в России высокомерное общество, а у россиян синдром «Равшана и Джамшута», и относятся они к соотечественникам Ахметова с пренебрежением. Ахметов отмечает, что даже когда россияне оказываются в Казахстане, они демонстрируют ненависть, и ему непонятно, что именно вызывает такое отношение. Также он заявил, что, к примеру, таджики вносят вклад и строят дома, но также получают оскорбления от россиян.

Прокомментировал Ахметов и языковые «патрули». Так, жители Казахстана, которые говорят на русском языке, в ходе работы этих патрулей подвергались нападкам. Ахметов заявил, что патрули появились для поддержки тех жителей Казахстана, кто говорит только на одном языке. Многие казахи знают русский язык, но не все, и они хотят, чтобы их обслуживали на родном языке.

О языковых рейдах в Казахстане мы сообщали недавно. Они появились в магазинах и государственных учреждениях страны и предназначены для повсеместного использования казахского языка.

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  • Анна
  • 09.08.2021
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