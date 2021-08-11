В магазинах и государственных учреждениях Казахстана появились языковые патрули, которые будут проводить рейды и снимать их на видео. Цель – обеспечить повсеместное использование казахского языка. Видеозаписи будут выкладываться на канале «Til Maydani онлайн партиясы».

Активисты канала будут проверять этикетки, которые должны быть обязательно переведены на казахский. Также в их задачу входить следить, чтобы продавцы общались с посетителями исключительно на родном языке.

Напомним, что граждан Казахстана, которые говорят на русском, называют в этой стране «гастарбайтерами». Также их обвиняют в фашизме, хотя признаки фашизма демонстрируют как раз против них. К примеру, жительница Актау, которая заявила, что город построили русские, была вынуждена извиняться за озвучивание правдивой информации.

Конституция Казахстана, между тем, разрешает использование русского языка даже в официальных ситуациях.