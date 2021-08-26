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Политический консультант Олег Матвейчев в беседе с изданием «Украина.ру» заявил, что Украина сможет жить хорошо только находясь в составе другого государства.

Он объяснил это её территориальным положением – вокруг Украины много других стран. Согласно заявлению Матвейчева, Украину всегда терзали не менее пяти стран. А государства, имеющие 2-3 прикрытых стороны, более неуязвимы. Так, Россия прикрыта Северным ледовыми океаном, Испания находится на Пиренейском полуострове, Великобритания – на острове, Китай также расположен «в уголке».

На Украине решили войти в Евросоюз, но слишком поздно – не исключается, что ЕС может распасться. Великобритания уже вышла, другие страны заявляют о возможном выходе, остальные следят за ситуацией. Если будет какой-то кризис, то Евросоюз ожидает распад. Также Матвейчев отмечает, что у Европы падают экономические и демографические показатели, и её захватывают арабы. Он не исключает, что Европа придёт в упадок даже без гражданской или прочей войны.

Также он отметил, что Украина могла бы построить с Россией отношения, как у Германии с Австрией, но в конфликте этого точно не сделать.

Недавно российский сенатор Константин Косачев заявил, что за 30 лет своей независимости Украина упустила все возможности. Также он отметил, что только Украине среди всех постсоветских стран не удалось достичь показателей 1991 года.

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