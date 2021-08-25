Константин Косачев, российский сенатор, в рамках беседы с журналистами «Известий» заявил, что тридцать лет украинской независимости являются временем, при котором власти упустили все предоставленные им возможности.

Согласно его словам, процессы, наблюдаемые на территории Украины, показывают всю порочность нынешнего политического курса, направленного на отказ от суверенитета для получения сиюминутных выгод. Он добавил, что это единственная страна на постсоветском пространстве, которой все еще не удалось достичь показателей 1990 года.

Член Совета Федерации отметил, что всем остальным четырнадцати республикам уже удалось добраться до прошлых экономических значений, а Украина все еще находится в состоянии, которое хуже того уровня, на котором она была до получения независимости. Косачев добавил, что Москва всегда открыта для выстраивания дружеских отношений с Киевом.