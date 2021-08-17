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Автор The National Interest Майкл Рубин уверен, что в поражении американцев в Афганистане виноват Пакистан.

Как отмечает Рубин, то, что сейчас происходит в Афганистане, является унижением для США. При этом он уверен, что причиной поражения против движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) является политика Вашингтона, которую он называет «прогнившей и близорукой».

Согласно заявлению Рубина, Пакистан осуществлял поддержку талибов, одновременно с этим сотрудничая со Штатами. По словам обозревателя, с 2001 года Пакистан получил около 23 млрд долларов. Кроме того, он указывает, что в Пакистане скрывался Усама бен Ладен, основатель и лидер другой запрещённой в России террористической группировки – «Аль-Каида», а также Халид Шейх Мохаммед, являющийся организатором серии терактов 11 сентября 2001 года.

В итоге, как уверен американский обозреватель, вина Пакистана является очевидной и его требуется наказать, и ввести санкции.

Политолог Яков Кедми недавно объяснил, почему армия Афганистана, которую обучали американские военные, так быстро сдалась талибам. По его словам, дело в том, что в США не умеют обучать Вооруженные силы других стран.

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