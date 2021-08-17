Обозреватель The National Interest Николас Гвоздев высказался насчёт ухода США из Афганистана, заявив, что это тревожный сигнал для союзников вне НАТО.

Гвоздев указывает на то, что в США есть чёткое разграничение между странами, с которыми есть альянс, и с прочими. Также он отметил, что девять лет назад Афганистан получил статус главного союзника Вашингтона вне НАТО. Сейчас, когда боевики движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) захватили власть в Афганистане всего лишь за несколько недель, в США почти не упоминается о том, что страна является их союзником.

В связи с этим, как считает американский обозреватель, Украине, Грузии и Молдове стоит задаться вопросом о том, будет ли для них полезным получение статуса государства-партнёра, не являющегося членом НАТО. Также он считает, что этим странам стоит опасаться возможной агрессии от талибов за сотрудничество с НАТО.

Недавно украинский военный аналитик Юрий Романенко заявил, что ситуация с Афганистаном является для Украины мрачным уроком. Он указал, что происходящее наглядно показало, что США не собираются воевать за другие страны.