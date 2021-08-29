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В русско-японской войне 1904–1905 годов произошло эпохальное событие. Впервые в бою была применена подводная лодка. Ближе к началу Первой мировой субмарины стали еще более совершенными и невероятно опасными.

В те смутные времена подводная лодка представляла собой практически неуязвимое оружие. Ведь никаких радаров и гидролокаторов еще не придумали, а единственным оружием против субмарин были так называемые «ныряющие снаряды». Они запускались фактически наугад и рикошетили от воды несколько раз, пока не наталкивались на корпус или рубку подлодки. И только после этого взрывались. При этом использовать их можно было только по всплывающей или погружающейся на глубину лодке.

Уникальное оружие против подлодок разработали британцы. Именно в Первой мировой войне они задействовали так называемые Q-ship – корабли-ловушки, единственной задачей которых было вынудить субмарину подняться на поверхность. После этого ее уничтожали из хорошо замаскированных пушек.

Надо отметить, что в качестве ловушек в основном использовались торговые суда или рыбацкие траулеры. На такие корабли подлодки «клевали» чаще всего. Они старались сэкономить торпеды и всплывали на поверхность, чтобы уничтожить судно артиллерийским орудием, но попадали в капкан.

Британия использовала суда-ловушки даже во Второй мировой войне. Они назывались уже Х-ship, но принцип действия был все тем же. Эффективность подобной стратегии охоты на подводные лодки не превышала 10 процентов, но ее все же активно применяли, так как другого способа расправиться с субмаринами врага не существовало. Уже ближе к концу Второй мировой появились противолодочные корабли, которые вытеснили Q-ship.

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