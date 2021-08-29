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Президент Украины Владимир Зеленский возлагает надежды на встречу с американским лидером Джо Байденом, которая состоится 31 августа. Он надеется все же уговорить коллегу принять свою страну в Североатлантический альянс. Однако Байден однозначно не поддастся ни на какие уговоры, уверен бывший спецпредставитель Госдепа по украинским вопросам Курт Волкер.

Он заявил, что президент США будет ориентироваться на внутриполитические причины. Все дело в том, что уже сейчас американцы задают вполне логичный вопрос – почему Америка должна поддерживать Украину и помогать ей, если даже самые близкие соседи и крупные европейские государства отказываются это делать?

Напомним, что ранее представитель Украины в ТКГ Алексей Арестович рассказал об истерике Зеленского. По его словам, до главы государства наконец дошло, что страну никто не собирается принимать ни в НАТО, ни в Евросоюз. Поэтому он в буквальном смысле слова «пришел в бешенство».

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