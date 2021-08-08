Следующая новость
читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

К концу Великой Отечественной войны в Советской армии было три женских авиаполка, в которых служили тридцать Героев Советского союза. В общей сложности эти подразделения совершили больше 30 тысяч боевых вылетов, пишет автор издания The National Interest Питер Сучиу, публикация которого в эксклюзивном переводе представлена порталом Discover24.

А началось все с Марии Расковой – первой в СССР женщины-штурмана. Именно она обратилась к Иосифу Сталину, чтобы получить разрешение создать женскую эскадрилью. И уже в 1941 году, практически сразу после начала войны, 400 девушек начали подготовку в составе трех авиационных подразделений.

Первое из них – это 586-й истребительный авиационный полк, который начал свой славный путь в апреле 1942 года. Он совершил почти 4,5 тысячи боевых вылетов на самолетах Як-1, Як-9 и Як-7Б. В воздушных боях было уничтожено 38 вражеских истребителей. Лидия Литвяк и Екатерина Буданова, которые оказались наиболее успешными, позже получили звания летчиков-асов. К сожалению, до победы они дожить не смогли – обеих сбили фашистские истребители. Буданова погибла в возрасте 26 лет, а Литвяк исполнился всего 21 год.

Еще одно подразделение – это 588-й ночной бомбардировочный авиационный полк, который летал на устаревших самолетах У-2. В Германии его называли «ночными ведьмами», так как бомбардировщики-бипланы обладали способностью подкрадываться к позициям противника на холостом ходу, издавая при этом звук, похожий на движения метлы.

В это подразделение входили девушки в возрасте 20-30 лет. Позже его переименовали в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк «Таманский», однако до самого конца войны оно оставалось исключительно женским.

Автор отмечает, что в США первая женщина-летчица появилась лишь в 1993 году. При этом у нее, как и у ее последовательниц, были достаточно простые задачи – управлять бомбардировщиками или истребителями, которые доставлялись с предприятий-изготовителей на военные базы. Кроме того, в их распоряжении были современные воздушные машины. Советские же девушки, которые избрали путь летчиц, принимали участие в реальных боевых действия и уничтожали врагов своей страны. Используя для этого довольно утлые самолеты, которые от одного попадания разваливались прямо в воздухе.

Вам может понравиться

Global Times: США с треском провалили попытку запугать Россию своими учениями LSE 2021

Учения Large Scale Exercise-2021, которые проходят в Соединенных Штатах и являются наиболее крупными с 1980 года, затевались для демонстрации военно-морской мощи. Но очередная попытка напугать Китай или Россию с треском

Свобода слова, царящая в студии российский политических ток-шоу, шокировала французов

Журналист французского издания Le Monde diplomatique Кристоф Тронтен оказался шокирован количеством политических ток-шоу в России, а также той свободе слова, которая царит в студии буквально каждой такой программы. Он заявил,

В Германии предложили вскрывать умерших от Covid вакцинированных пациентов

Немецкие врачи намереваются делать вскрытие всех умерших от коронавирусной инфекции, чтобы лучше изучить ее природу. Об этом рассказало издание «МК» со ссылкой на главного патологоанатома Гейдельбергского университета Петера Ширмахера. Специалист
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 августа – пасмурно, до 22 °C | город Мытищи: погода, 8 августа – пасмурно, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 августа – дождь, до 14 °C | Королев: погода, 8 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 8 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 8 августа – облачно с прояснениями, до 33 °C |