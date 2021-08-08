К концу Великой Отечественной войны в Советской армии было три женских авиаполка, в которых служили тридцать Героев Советского союза. В общей сложности эти подразделения совершили больше 30 тысяч боевых вылетов, пишет автор издания The National Interest Питер Сучиу, публикация которого в эксклюзивном переводе представлена порталом Discover24.

А началось все с Марии Расковой – первой в СССР женщины-штурмана. Именно она обратилась к Иосифу Сталину, чтобы получить разрешение создать женскую эскадрилью. И уже в 1941 году, практически сразу после начала войны, 400 девушек начали подготовку в составе трех авиационных подразделений.

Первое из них – это 586-й истребительный авиационный полк, который начал свой славный путь в апреле 1942 года. Он совершил почти 4,5 тысячи боевых вылетов на самолетах Як-1, Як-9 и Як-7Б. В воздушных боях было уничтожено 38 вражеских истребителей. Лидия Литвяк и Екатерина Буданова, которые оказались наиболее успешными, позже получили звания летчиков-асов. К сожалению, до победы они дожить не смогли – обеих сбили фашистские истребители. Буданова погибла в возрасте 26 лет, а Литвяк исполнился всего 21 год.

Еще одно подразделение – это 588-й ночной бомбардировочный авиационный полк, который летал на устаревших самолетах У-2. В Германии его называли «ночными ведьмами», так как бомбардировщики-бипланы обладали способностью подкрадываться к позициям противника на холостом ходу, издавая при этом звук, похожий на движения метлы.

В это подразделение входили девушки в возрасте 20-30 лет. Позже его переименовали в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк «Таманский», однако до самого конца войны оно оставалось исключительно женским.

Автор отмечает, что в США первая женщина-летчица появилась лишь в 1993 году. При этом у нее, как и у ее последовательниц, были достаточно простые задачи – управлять бомбардировщиками или истребителями, которые доставлялись с предприятий-изготовителей на военные базы. Кроме того, в их распоряжении были современные воздушные машины. Советские же девушки, которые избрали путь летчиц, принимали участие в реальных боевых действия и уничтожали врагов своей страны. Используя для этого довольно утлые самолеты, которые от одного попадания разваливались прямо в воздухе.